قبل اختبارات «الموسيقيين».. حمو بيكا يتخلف عن «كورس الغناء»: حضر مرتين فقط

كشفت مصادر مُقربة من مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تخلف الأخير من حضور كورس الغناء، الذي قد بدأه مؤخرًا مع المايسترو محمد عبدالستار، تمهيدًا للمُشاركة في اختبارات نقابة المهن الموسيقية.

وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إنّ حمو بيكا، حضر «الكورس» مرتين فقط، ليتخلف بعدها عن الحضور تمامًا، إذ أنَّه واجه صعوبات في التمرين، لاسيما أنَّه لا يُجيد الكتابة والقراءة، متابعة: «لقى الموضوع صعب ومجاش تاني».

المهن الموسيقية توقف حمو بيكا عن ممارسة الغناء

يُذكر أنّ مجلس نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدر قرارًا يُلزم بعدم التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات، أبرزهم حمو بيكا.

وشمل القرار الذي أصدره مجلس نقابة الموسيقيين، الأسبوع الماضي، بجانب حمو بيكا، كل من «مصطفى عنبة، ومسلم، ونو التوت، وأحمد موزة».

وكانت مصادر من داخل النقابة، قالت في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «يمنع كل من ليس عضوًا بالنقابة، وغير مصرح له بالعمل، لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

كان طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، قد شن هجومًا حادًا على مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعد إعلانه استعداده لطرح مهرجان جديد بعنوان «رجعنا نشوط»، رغم قرار النقابة بمنعه من الغناء، مؤكدًا أنَّ النقابة أصدَرت بيانًا يتضمن أسماء بعض أسماء مطربي المهرجانات، بينهم حمو بيكا، ونص هذا البيان على منع التعامل معهم.

وأضاف «مرتضى»، أنَّه لا يصح أن يقوم أحد لا ينتمي لنقابة الموسيقيين بالغناء، فنقابة المهن الموسيقية، مثلها مثل النقابات الأخرى، متسائلًا: «هل ينفع يكون فيه طبيب مش عضو نقابة أطباء، أو مهندس مش عضو نقابة المهندسين»، مستطردًا: «مطرب المهرجانات حمو بيكا، شكر الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين على السماح له بالغناء، وبعد ساعتين تلقت النقابة الكثير من الاتصالات، الكلام ده محصلش».