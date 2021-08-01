الشاعر عزيز الشافعي يهاجم حمو بيكا بعد تصريحات الخمور ثم يحذف البوست

ما زالت صدامات ومشاكل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، قائمة ومستمرة، بسبب تصريحاته وأفعاله، وكانت آخرها تصريحاته في أحد اللقاءات التلفزيونية بشأن الخمور وتناولها، ما جعل الكثيرين يسخرون منه، فيما هاجمه آخرون كان من بينهم واحد من أهم الشعراء والملحنين في مصر وهو عزيز الشافعي.

وكتب عزيز الشافعي على «فيس بوك»: «يعني أدي آخرة لما تبقى العقليات دي بتتصدر المشهد وبتمثل شعب بحاله.. الراجل بمنتهى الأريحية بيصدر للعالم فكرة مهينة عن بلده وشعبها كله دون أدنى أساس من الصحة أو المنطق حتى.. العيب مش عليه طبعا.. العيب علينا».

وبعدها تراجع عزيز الشافعي عن البوست الذي نشره وقام بحذفه وكتب: «شيلت البوست عشان ما ننشرش الكدب والجهل والتعميم الخاطئ أكتر من كده، وده عملته نزولا على نصائح المتابعين المحترمين.. لكن بالنسبة للناس اللي نظرتهم دونية للفنانين عموما وللوسط الفني كله.. ياريت يرحموا نفسهم ويرحمونا ويبطلوا يتابعوا أي فنان سواء في أعماله الفنية أو في السوشيال ميديا عشان يبقوا صادقين مع نفسهم».

وقال حمو بيكا أول أمس في أحد اللقاءات التلفزيونية: «أنا مريض (كورونز) وهو مرض مناعي، المناعة عندى زيادة فبتهاجم كل أعضاء جسمي والزعل غلط عليا المخدرات لا.. لكن (الويسكي) مافيش حد في مصر مابيشربوش، بقالي حوالي 3 شهور مانع (الويسكي) بسبب معدتي لأنها بايظة من المرض.. وكنت بشرب في مناسبات وبنصح أي حد ما يقربلهاش لأنها تسبب مشاكل في المعدة».