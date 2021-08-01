والدة الطفلة ضحية «الروسية» في الشرقية: «أبوها كان عايز يحرق قلبي»

تواصل «الوطن» نشر التحقيقات في قضية قاتل ابنته بـ«الروسية» في الشرقية، بسبب خلافات مع زوجته والدة الضحية، التي أفادت التحقيقات التي جرت فيها، بأن الخلافات بينهما وصلت ذروتها، وقررت الزوجة التوجه لمنزل والدها، بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، للإقامة هناك حتى إنهاء إجراءات الطلاق، لكن الزوج المتهم قرر الانتقام منها عن طريق قتل طفلتهما التي تبلغ من العمر 6 أشهر، حيث ضربها بـ«الروسية»، ثم طرحها أرضا.

وكشف أمر الإحالة في القضية التي تحمل رقم 2630 لسنة 2021 جنايات الإبراهيمية، والمقيدة برقم 434 لسنة 2021 كلي الزقازيق، عن قيام المتهم في يوم 14 أبريل من العام 2021، بقتل ابنته الطفلة «ريتاج»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم على قتلها نكاية بوالدتها، فأوعز له الشيطان، وأجج نيران الفتنة في صدره، وبث ريحا خبيثة في نفسه، فطوعت له بغير حق استحلال دمائها، وتخلى عن كل رحمة أودعت في قلبه وكل أبوة في صدره، فرفعها عاليا وطرحها بكامل قوته أرضا، محدثا إصابتها التي استقرت بموضع قتل منها الرأس، فأحدثت إصابتها التي أودت بحياتها.

وقررت النيابة العامة، إحالته لمحكمة الجنايات، التي قررت تأجيل نظر جلسته لليوم الثاني من شهر أكتوبر المقبل، للمرافعة.

وأدلت والدة الطفلة المجني عليها «ريتاج» التي قتلها والدها، بأقوالها أمام النيابة، وقالت: «هو عمل كده عشان ينتقم مني لأني طلبت الطلاق وأصريت عليه، وهو قالي إنه هيحرق قلبي عليها».

خلافات مستمرة

وقالت «أمل»، إنها كانت على خلافات مع زوجها المتهم «محمود»، وتركت منزل الزوجية نظرا لتزايد هذه المشاكل لتهدأ، وإن زوجها المتهم حضر في يوم 14/4/2021 لمنزل والدها ليعيدها مرة أخري لمنزل الزوجية فرفضت، وحينها طلب أن يحمل طفلته التي تبلغ من العمر 6 أشهر وعندما بدأت في البكاء مع رفضي الرجوع لمنزله وطلبي للطلاق قام بضربها.

ضرب الطفلة وطرحها أرضا

وأضافت، أن في البداية ضربها برأسه في رأسها، وبعد ذلك أمسك بها من وسطها ورماها بأقصي ما يمتلك من قوة على الأرض وأخرج سكين من بين طيات ملابسه، وكان يريد أن يقتلها لولا تدخلها وتدخل والده وعمه الذين كانوا معه.

محاولة إنقاذ الطفلة

وتابعت، أنه على الفور أخذت الطفلة المجني عليها إلى المستشفى ولكن الجميع أخبرني أنها لن تعيش ويجب اصطحابها لمستشفى جامعة الزقازيق لمحاولة إنقاذها لأن التقرير المبدأي أثبت وجود نزيف في المخ.