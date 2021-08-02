«تويتر» تتجاوز الإيرادات المستهدفة بزيادة قدرها 87% بسبب الإعلانات

أعلنت شركة تويتر Twitter نمو الإيرادات الخاصة بها أعلى مما كان متوقعا، حيث أطلقت الشركة العديد من التحسينات التي تستهدف الإعلانات.

وقال موقع Fox Business إن التغييرات التي أجرتها شركة أبل Apple للحفاظ على خصوصية بيانات مستخدمي iPhone قد حققت عائدات إعلانات أقل مما كان متوقعًا، والذي كان من المتوقع أن يقلل من قيمة الإيرادات.

وتتوقع تويتر Twitter أن ينمو عدد الموظفين والتكاليف الإجمالية والنفقات الخاصة بها بنسبة 30% على الأقل للعام بأكمله، بزيادة 25% عن الذي كان مخططا له، حيث تستثمر الشركة في زيادة المميزات وتطوير التطبيق.

وقال موقع «تويتر» إن قاعدة مستخدمي «تويتر» في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار مليون مستخدم خلال ثلاثة أشهر مقارنة بالربع السابق.

ومنذ بداية العام، تسابق تويتر Twitter لتقديم مميزات في مجالات جديدة مثل غرف الدردشة الصوتية ونشر الرسائل الإخبارية، في محاولة لتغيير سنوات من ركود الأعمال والوصول إلى هدفها في مضاعفة الإيرادات السنوية بحلول عام 2023.

أبلغ موقع Twitter عن 206 ملايين مستخدم نشط يوميًا يمكن تحقيق الدخل منه (mDAU)، وهو مصطلح مخصص للمستخدمين الذين يتم تقديم إعلانات لهم، للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو، وهو ما يطابق أهداف المحللين البالغ 205.9 مليون مستخدم، وفقًا لبيانات IBES من Refinitiv.

وبلغ إجمالي عائدات الإعلانات 1.05 مليار دولار، بزيادة قدرها 87% عن ربع العام الماضي، وتفوقت على تقديرات وول ستريت البالغة 909.9 مليون دولار.

ويعمل تطبيق تويتر على تحسين فعالية إعلاناته، التي تخلفت تقليديًا عن منافسين أكبر مثل فيسبوك، الذي يحتفظ بمجموعة كبيرة من البيانات عن المستخدمين.

وقال «تويتر» إن هذه التحسينات، إلى جانب ارتفاع الطلب من المعلنين الذين يسعون للوصول إلى المستهلكين مع إعادة فتح البلدان للقيود الوبائية، ساعدت في زيادة عائدات الإعلانات.

وبحسب البيانات ارتفع إجمالي الإيرادات، الذي يشمل أيضًا الإيرادات التي تجنيها الشركة من ترخيص البيانات، بنسبة 74% على أساس سنوي إلى 1.19 مليار دولار، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 1.07 مليار دولار.

وتوقع تويتر Twitter أن يتراوح إجمالي الإيرادات في الربع الحالي بين 1.22 مليار دولار إلى 1.3 مليار دولار، بما يتماشى تقريبًا مع تقديرات المحللين المجمعة أو قبلها بقليل والتي تبلغ 1.17 مليار دولار.