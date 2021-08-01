تفاصيل اشتباكات حزب الله والعشائر.. 6 قتلى والجيش اللبناني يفرض الهدوء

أسفرت الاشتباكات بين عناصر «حزب الله» وعشائر عربية جنوب بيروت، خلال تشييع أحد مسؤولي الميليشيا،عن 6 قتلى بينهم مسؤولون في الحزب.

وشهدت مدينة خلدة جنوب العاصمة اللبنانية اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة خلال تشييع أحد مسؤولي ما تعرف بـ«سرايا المقاومة».

ونفذ الجيش اللبناني عملية انتشار واسعة، محاولاً وقف الاشتباكات بين عناصر ميليشيا «حزب الله» ومسلحي العشائر، وفقا لقناة «العربية».

الجيش اللبناني يحاول وقف الاشتباكات بين حزب الله والعشائر (العربية) pic.twitter.com/KA6NHnSykX — Lebanon News (@Lebanonnews13) August 1, 2021

وعاشت بلدة خلدة توتراً أمنياً كبيراً، كما سمع دوي إطلاق نار ورصاص من هناك، فيما دعا الصليب الأحمر اللبناني، الجميع في خلدة لوقف إطلاق النار فورا حتى تتمكن فرقه من التدخل لإسعاف الجرحى ونقلهم للمستشفيات.

كما سمع إطلاق نار وقذائف «أر بي جي» بكثافة في دوحة عرمون وعلى أوتوستراد خلدة في الاتجاهين، ما تسبب بحالة توتر وهلع بين السكان في المحلة، على خلفية اغتيال الشاب.

وأغلقت قوات الجيش الطريق من خلدة في اتجاه بيروت بسبب كثافة إطلاق النار من مصادر متعددة، كما اضطر بعض المواطنين لترك سياراتهم وسط الطريق، في حين تحول السير إلى الطرقات الفرعية.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني أنه أثناء تشييع جثمان المواطن علي شبلي في منطقة خلدة، أقدم مسلحون على إطلاق النار باتجاه موكب التشييع، ما أدى إلى حصول اشتباكات أسفرت عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المواطنين وأحد العسكريين.

وحذرت قيادة الجيش من أنها سوف تطلق النار باتجاه كل مسلح يتواجد على الطريق في منطقة خلدة، وكل من يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر.

وكانت قوات الجيش اللبناني قد انتشرت بكثافة في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت وبالقرب من مطار رفيق الحريري الدولي وذلك بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى من المواطنين اللبنانيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين بالمنطقة.

وتمكن الجيش اللبناني من فرض الهدوء في منطقة خلدة جنوبي العاصمة اللبنانية بيروت.

المعركة دائرة جنوب بيروت على عصابات حزب الله في منطقة خلدة . pic.twitter.com/HbdLmIpYBy — Nagi N. Najjar (@NagiNajjar) August 1, 2021

يشار إلى أن مسلحين أطلقوا نيران مكثفة على المشاركين في تشييع جثمان المواطن علي شبلي (المحسوب على حزب الله الشيعي) والذي لقي مصرعه أمس بعد إطلاق النار عليه أثناء حضوره حفل، على يد شاب ثأرا لمصرع أخيه (المنتمي للعشائر العربية (السنية) بخلدة) قبل نحو عام.

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: اتخاذ التدابير لقطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور حسان دياب على ضرورة تفويت الفرصة على مشاريع الفتنة والعبث بالاستقرار الأمني بالبلاد.

وأجرى دياب سلسلة اتصالات في سياق متابعة الحوادث الأمنية في منطقة خلدة جنوبي العاصمة بيروت، والتي شملت رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري زعيم تيار المستقبل ووزيرة الدفاع زينة عكر ووزير الداخلية محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وحزب الله.

وأكد دياب على ضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات من أجل قطع الطريق على الفتنة وفرض الأمن.