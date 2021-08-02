تقارير: انخفاض مبيعات السيارات الفرنسية خلال يوليو

تأثرت مبيعات السيارات في فرنسا بشكل كبير خلال شهر يوليو الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا واستمرار تداعياته على المجتمع المحلى الفرنسى، بجانب استمرار وتفاقم أزمة الرقائق الإلكترونية الدقيقة.

وبحسب البيانات المعلنة من شركات صناعة السيارات في البلاد، «CCFA-PFA»، فإن مبيعات السيارات فى فرنسا انخفضت بنسبة 35% خلال شهر يوليو الماضى مقارنة بشهر يوليو العام الماضى 2020.

حيث سجلت فرنسا مبيعات بواقع 115 ألفا و713 سيارة خلال الشهر الماضى، ومع ذلك ارتفعت مبيعاتها خلال الـ7 أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2020، بنسبة 16%.

وعلق المتحدث الرسمى باسم «CCFA-PFA»، أن مبيعات السيارات خلال هذا العام ستكون منخفضة بنسبة كبيرة عن ماقبل الوباء، ويأمل أن تحقق المبيعات 1.8 مليون سيارة خلال نهاية هذا العام.

ومن جانب آخر، ذكرت شركة «TrueCar»، الوجهة الأكثر كفاءة وشفافية على الإنترنت للعثور على سيارة، كما تطلق على نفسها، أن مبيعات السيارات الجديدة خلال شهر يوليو ستكون مليونا و292 ألف سيارة، بزيادة 1% فقط عن العام الماضى، ولكن بانخفاض 8% مقابل شهر يونيو الماضى.

وعلى صعيد آخر، أعلنت رابطة مصنعى السيارات البريطانية «SMMT» عن ارتفاع إنتاج السيارات فى المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام الحالى 2021.

حيث أعلنت أن إنتاج السيارات ارتفع بنحو الثلث فى النصف الأول من العام الحالى، ولكنه مازال منخفضا عن ماقبل الوباء أى عن عام 2019، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا وأزمة الرقائق الإلكترونية الدقيقة المستمرة منذ ديسمبر 2020.

وقالت الرابطة إن زيادة الإنتاج خلال هذه الفترة وصلت إلى 31% فى الأشهر الـ6 الأولى من العام، حيث أنتجت المملكة المتحدة البريطانية 498 ألفا و923 سيارة، مضيفة أن إنتاج السيارات هذا العام سيكون أقل من مليون سيارة.