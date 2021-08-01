18 أغسطس.. مصلحة الجمارك تعقد أكبر مزاد لسيارات دول الخليج وأوروبا

تستعد مصلحة الجمارك، لعقد أكبر مزاد للسيارات، ظهر يوم 18 أغسطس الجارى، وذلك لبيع أكبر عدد من سيارات «التنازلات والمصادرات» عبر المصلحة، وجميعها واردة من الخارج «الدول الأوربية ودول الخليج»، والتى تضم ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة من أحدث أنواع السيارات.

أنواع السيارات

ومن بين أنواع السيارات المطروحه فى المزاد: «مرسيدس، بورش وbmw وكيا وهيونداي، بيجو، نيسان، تويوتا، جاك، سوزوكي، سيتروين»، وميني باص: «ايسوزو، ميتسوبيشي وسانج يونج».

مكان المزاد

وقالت مصلحة الجمارك: إنه سيتم تنفيذ المزايدة على السيارات بقاعة النادى المصرى بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط فى محافظة القاهرة، حيث ستبدأ الجلسة فى تمام الساعة 12 ظهر يوم 18 أغسطس.

وأضافت: أنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط من إدارة مصلحة الجمارك وإجراء معاينة السيارات بساحات التخزين والمخازن من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد، كما يحق للمواطن الذى يدخل المزاد اصطحاب فنيين لمعاينة السيارة المراد الدخول عليها فى المزاد.

شروط المزاد

ومن شروط المزاد: أن يقدم المواطن بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ولأرباب المهن الحرة وتجار السيارات ويتم البيع طبقاً للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حدة وبدون عموله مالية.

ويجب على كل متزايد أن يدفع تأمين أبتدائى قبل البدء في التزايد علـى السيارة ويتم وضـع وصل تأمين لكل لوط على حدة وإلا لن يؤخـذ منه عطاء وقيمة التأمين 10 الاف جنيه.

وجاء من ضمن شروط المزاد: «أن من يرسو عليه المزاد يقوم بسداد مبلغ 30% مـن ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفـي حالة عدم السداد في نفس اليوم يكون التأمين المؤقت مـن حق الجهة الإدارية، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ثم يقوم المتزايد بسداد باقي المبلغ (70%) خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه من خلال البنوك المعتمدة وهي «الأهلى، مصر والقاهرة».

ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يوما مـن تاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية الهيئـة «الجمارك المختصة»، كما أنه فى حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يوم تأخير بحد أقصى 7 أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإدارية مع خصم قيمة المصروفات الإدارية المستحقة مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.