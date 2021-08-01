«الوزراء»: تلقينا عروضا من مستثمرين لإقامة منطقة فنادق بالعلمين

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن إنشاء مدينة العلمين الجديدة يُعد عدالة اجتماعية، إذ يتم الأخذ من القادر وإعطائه لغير القادر، موضحًا أن هناك عروضا من عدد كبير من المستثمرين السياحيين أن تكون هناك منطقة للفنادق في مدينة العلمين الجديدة، «دلوقتي فيه مشاورات مع الوزارات المعنية لتنفيذ ذلك».

نسعى لتنشيط السياحة في مدينة العلمين الجديدة طوال العام

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه سيكون هناك منطقة للفنادق على ساحل البحر المتوسط، من أخل خلق نشاط سياحي في تلك المنطقة طوال العام، «مش بس الشهرين أو الـ 3 شهور بتوع الصيف».

طقس العلمين الجديدة جميل.. زيه زي إسكندرية

وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن الطقس في منطقة العلمين الجديدة مثلها مثل الإسكندرية وساحل البحر المتوسط «جوها حلو طول السنة، مش زي ما البعض ما بيقول متتقعدش فيها في الشتاء، لأ، تصلح لطول السنة، مرتين أو 3 بيحصل فيها نوات ومعروف مواعيدها، وباقي السنة الجو كويس».