ناجية فهمي: بدء علاج 4 أطفال مصابين بضمور العضلات خلال أيام

قالت الدكتورة ناجية فهمي، عضو اللجنة العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات، إنه تم تحويل 14 طفلا مريضا بضمور العضلي الشوكي تحت سن السنتين، إلى اللجنة، لأنهم سيتم علاجهم بشكل جيني، مشيرة إلى وجود 24 عيادة على مستوى الجمهورية التي تعالج الأعصاب وتقوم بتحاليل طبية وجينية مجانية، مبينة أن الحالات التي تكون أكبر من سنتين يتم حصرها من أجل توفير لها العلاج في المستقبل.

وأضافت «فهمي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC» اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه تم رصد 838 حالة تعاني من أمراض جينية مختلفة ولكن على رأسها أمراض الضمور العضلات.

وأوضحت عضو اللجنة العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات، أن الأسبوع الحالي سيتم حقن حالتين في معهد ناصر، وحالتين الأسبوع المقبل في مستشفى عين شمس التخصصي، لافتة إلى أنه يتم التفاوض مع الشركات الخاصة بالعلاجات المعدلة للجين حيث توجد 270 حالة منتظرة العلاج، وهي من النوعين الثاني والثالث من ضمور العضلات، وتحتاج للعلاج السريع حتى لا تتدهور.

وأشارت عضو اللجنة العليا لعلاج مرضى ضمور العضلات، إلى أنها تتمنى أن تشمل المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى ضمور العضلات المصابين من الحالة الثانية والثالثة لأن أعدادهم ليست قليلة، كما أنهم يحتاجون لعلاج غالي الثمن أيضا، مبينة أن مصر لن تتأخر عن علاج الأطفال الموجودين فيها.