أبرزهم التسويق لسياحة لبنان.. «الجو حلو» تُحقق 4 مكاسب لنيكول سابا

طرحت النجمة اللبنانية نيكول سابا أغنية منفردة بعنوان «الجو حلو»، السبت الماضي، عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، وهي من كلمات شريف عبيد، ألحان محمد يحيي وتوزيع أمين نبيل.

ولاقت الأغنية تداولاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد روادها بأجواء الكليب الراقصة وطبيعة الأغنية التي تنتمي إلى نوعية أغاني «المقسوم»، فضلاً عن ثنائهم على المناظر الخلابة التي تضمنها الكليب في العديد من مشاهده.

ونجحت نيكول سابا في تحقيق 5 مكاسب من خلال كليبها الجديد «الجو حلو»، سنرصدهم خلال السطور المقبلة.

التسويق للسياحة في لبنان

أرادت نيكول سابا التسويق للسياحة في لبنان التي تشهد حالة من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث اختارت منطقة «شكا» الواقعة في شمال لبنان، لتصوير كليبها الجديد، حيث أمواج البحر المتلاطمة والمناظر الطبيعية الخلابة التي أبرزتها عدسات المخرجة Charles Chlela.

الطاقة الإيجابية في كلمات الأغنية

- سعت المطربة اللبنانية في أغنيتها إلى بث أجواء من البهجة والطاقة الإيجابية، وذلك في محاولة منها للتنفيس عن الجمهور الذي يعيش حالة من التخوف بسبب تفشي فيروس كورونا.

- وجهت نيكول رسالة مباشرة إلى الرجال في أغنيتها، مفادها عدم التضييق على السيدات وضرورة تدليلهن كي تبقى العلاقة سوية بينهم، وذلك من خلال كلمات الأغنية التي تقول:-

هتخنقني هجري ولا هينفع تلحقني

مش هتشوف وشي وادي دقني

ما بحبش اللي يزهقني ولا يضايقني

الجو حلو ومش ناقصة تخنقنا

ناس أصلا ناقصة أصل الحكاية ماهيش ناقصة

ما تفوقونا كده برقصة

- اختارت نيكول سابا اللهجة المصرية إطاراً لكلمات أغنيتها، انطلاقاً من كونها اللهجة المُحببة إلي جموع الشعوب العربية، فضلاً عن تحقيقها لعدد من النجاحات السابقة بهذه اللهجة في أغنيات لها، أبرزها «أنا طبعي كده، قررت، ويا شاغلني»