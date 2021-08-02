أحمد شيبة يكشف عن مهنته قبل احتراف الغناء.. صنايعي كنافة

أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، خلال فيديو له عبر حسابه على «انستجرام»، عن مهنته قبل دخوله عالم الغناء الشعبي، حيث أوضح أنه كان «صنايعي كنافة»، وظهر خلال الفيديو وهو يقوم بعمل الكنافة في أحد المحلات بشارع المكس بالإسكندرية، معلقا «صباح الفل دي كانت شغلتي زمان والجريل دا كان بتاعي وأنا اللي بايعه لهم»

وسبق أن أعلن المدرب الشعبي أحمد شيبة، وفاة ابن شقيقته، أول أيام عيد الأضحي، دون توضيح تفاصيل سبب وفاته.

وقال «شيبة» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له».

وألغي «شيبة»، حينها جميع ارتباطاته الفنيه حدادا على ابن شقيقته، حيث كان من المفترض أن يطرح أغنية «أنا عمو»، في عيد الأضحى، ولكنه اضطر تأجيلها حدادا علي ابن شقيقته.

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».