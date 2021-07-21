أحمد شيبة يؤجل طرح «أنا عمو» حدادا على ابن شقيقته

كشف مصدر مُقرب من الفنان أحمد شيبة، عن قرار الأخير المُتعلق بتأجيل طرح أغنية «أنا عمو»، والتي كان من المُقرر طرحها غدًا الخميس، بالتزامن مع احتفالات ثالث أيام عيد الأضحى.

وقال المصدر، لـ«الوطن»، إنّ قرار تأجيل الأغنية، يرجع إلى وفاة ابن شقيقته الذي رحل عن عالمنا عصر أمس الثلاثاء، إذ أصيب بحالة انهيار شديدة ولم يتمالك أعصابه بعد، موضحًا أنه في حال استعادة عافيته واستئناف نشاطه سوف يُحدد موعد طرح أغنية أنا عمو، والتي قد انتهى من تسجيلها منذ فترة.

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».

وقرر شيبة إلغاء جميع ارتباطاته الفنية التي كان من المقرر إقامتها خلال أيام العيد، وكان من المفترض أن يحيي «شيبة» حفلاً غنائيًا غد الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى، بالساحل الشمالي.

أحمد شيبة يستقبل العزاء في ابن شقيقته الليلة في الإسكندرية

وكان المطرب الشعبي أحمد شيبة، قد أعلن عبر حسابه على «فيس بوك» تلقي عزاء ابن شقيقته، اليوم الأربعاء، بالإسكندرية. وكتب «شيبة»: «إن شاء الله صلاة الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر من مسجد العمري - الإسكندرية، مكان المقابر العمود الباب الوسطاني، والعزاء بعد صلاة المغرب، أمام المنزل.. البيطاش شارع قبضاية أمام صيدلية صابرين».

إصابة نجل أحمد شيبة بوعكة صحية

كان محمد نجل الفنان أحمد شيبة، قد تعرض لأزمة صحية، ودخل على أثرها أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، وكتب شيبة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، آنذاك قائلًا: «الحمد لله رب العالمين، ابني محمد بقي بخير وفي حالة كويسة دلوقتي، شكرا جدا لكل شخص دعاله وربنا يخليكم ليا يارب بالنسبة للناس اللي قالت لقدر الله كورونا أو أمراض أخرى في فيديوهات على يوتيوب، أحب أقول لكم إن كل الكلام ده غلط ومكنش ليه لازمة يتقال».

وأصُيب نجل الفنان أحمد شيبة، بميكروب حلزوني وارتجاع في المريء والتهابات وضيق في التنفس.