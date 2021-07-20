أحمد شيبة يتلقى واجب العزاء في ابن شقيقته غدا الأربعاء بالإسكندرية

أعلن المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه على «فيس بوك» تلقي عزاء ابن شقيقته، غدا الأربعاء، بالإسكندرية. وكتب «شيبة»: «إن شاء الله صلاة الجنازة هتكون بعد صلاة الظهر من مسجد العمري - الإسكندرية، مكان المقابر العمود الباب الوسطاني، والعزاء بعد صلاة المغرب، أمام المنزل.. البيطاش شارع قبضاية أمام صيدلية صابرين».

وأعلن شيبة اليوم، وفاة ابن شقيقته، دون الكشف عن أي تفاصيل حول سبب الوفاة. وقال «شيبة» عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي اليوم ابن أختي.. الرجاء الدعاء له».

وقرر شيبة إلغاء جميع ارتباطاته الفنية التي كان من المقرر إقامتها خلال أيام العيد، وكان من المفترض أن يحيي «شيبة» حفلاً غنائيًا بعد غد الخميس الموافق 22 يوليو الجاري، ثالث أيام عيد الأضحى، بالساحل الشمالي.

كما قرر تأجيل طرح أغنية «أنا عمو»، إلى ميعاد لاحق بدلا من طرحها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية «أنا عمو»، من غناء أحمد شيبة، وكلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع نوار البحيري، وتقول كلماتها: «أنا نازل يا بني سوقكم، أنا جاي لوحدي أسوقكم، أنا طول العمر راكب، طول عمري كبير وفوقكم».