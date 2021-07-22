«المصنفات الفنية» تحرر محضرا ضد أحمد شيبة ولورديانا لغنائهما دون ترخيص

حرر جهاز الرقابة على المنصفات الفنية، الذي يترأسه الدكتور خالد عبدالجليل، ومدير تفتيشه أسامة عبدالموجود، في الساعات الأولى من صباح اليوم، محضرًا ضد الفنان أحمد شيبة لغنائه في الساحل الشمالي والراقصة لورديانا بسبب رقصها دون ترخيص.

المصنفات تضبط أحمد شيبة لغنائه بدون ترخيص

حرر مفتش مأمور الضبط في جهاز الرقابة على المصنفات إيهاب شعبان، محضر ضد «ديسكو» كائن مقره بأرض الفنانين في العلمين، وأحياه كلا من الفنان أحمد شيبة والفنان مصطفى حجاج والراقصة البرازيلة لورديانا.

وبسؤال شريف فارس المدير المسؤول عن المكان، أكّد أنَّه لا يمتلك ترخيصًا لإقامة الحفل، كما أن الفنان أحمد شيبة لم يحصل على ترخيص للغناء وقت الضبط وأيضًا الراقصة البرازيلية لا تمتلك حق الرقص، وكان الوحيد الذي لديه ترخيص هو الفنان مصطفى حجاج.

مصطفى حجاج الوحيد الذى امتلك ترخيص غناء

وتمّ تحرير المحضر ضد الفنان أحمد عبدالرحمن شيبة المعروف باسم أحمد شيبة وأيضا الراقصة البرازيلية التي تدعى ماريا لورديانا الفيس وتحمل جواز سفر برازيلي.

وأشار المحضر، إلى أنَّ مدير الديسكو شريف فارس رفض تقديم البطاقة لنقل معلوماتها مثلما فعل أحمد شيبة والراقصة البرازيلية، وطلب مفتش المصنفات ايهاب شعبان تشديد العقوبة عليه لعدم تسهيله اجراءات التفتيش.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتمّ فيها تحرير محضر ضد الفنان أحمد شيبة حيث كان قد حرر ضده محضر الأسبوع الماضي في الساحل الشمالي أيضًا لغنائه بدون ترخيص.

كما اتهم مفتش الرقابة، منظم الحفل وقتها، بتقديم وصلة رقص لراقصة تؤدي حركات تثير الغزائز، وترتدي بدلة رقص غير مطابقة للمواصفات، وهي «نجلا فيريرا رابي» برازيلية الجنسية.