بيتر ميمي يطرح الإعلان النهائي لفيلم موسى.. فيديو

طرح المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه على «انستجرام»، الإعلان التشويقي النهائي لفيلمه الجديد «موسى»، والمقرر طرحه في السينمات 11 أغسطس الجاري.

فيلم موسى

فيلم «موسى» من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبواليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبدالله، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.وتدور قصة حول طالب بكلية الهندسة «يحيى» الذي يجد نفسه وحيدا دون صديق، ويقرر اختراع روبوت ويطلق عليه اسم «موسى» يكشف من خلاله عن ابتكاراته، ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذي كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأحداث.

وكانت أعلنت الفنانة أسماء أبو اليزيد أمس، عبر حسابها على «انستجرام» عن طرح الإعلان التشويقي النهائي لفيلم «موسى»، وكتبت قائلة «24 ساعة لبدء العد التنازلي لدخول عالم موسى وانتهاء العالم القديم.. انتظرونا غدا مع الإعلان النهائى لفيلم موسى»، واختتمت «سيضم أول ثلاث شخصيات من (عالم المستضعفون)»