تجاوز إجمالي إصابات «كورونا» في الهند الـ 31 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية الهندية، اليوم، 40134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و422 حالة وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31695958 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 424773 شخصا، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي..

وأشارت وزارة الصحة الهندية، إلى تسجيل 36946 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية ، ليصل مجموع حالات التعافي في البلاد إلى30857467 حالة

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 556834 حالة

سجلت وزارة الصحة البرازيلية، أمس الأحد، 20503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و464 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19938000حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 556834 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

من جانبها، قالت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، امس الاول السبت، نقلا عن استطلاع حديث، أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» أثر على الأفراد «الملونين» في الولايات المتحدة بشكل غير متناسب، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

استطلاع: امرأة واحدة بين كل 4 لاتينيات في الولايات المتحدة أبلغت عن فقدان فرد من أسرتها بسبب كورونا

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته «هاريس بول» الأمريكية المتخصصة في تحليلات السوق، في الفترة من 7 أبريل حتى 16 مايو على 1617 من النساء الملونات، أن نحو امرأة واحدة من بين كل 4 نساء لاتينيات في الولايات المتحدة أبلغت عن فقدان فرد من أسرتها بسبب كورونا.

وأوضح الاستطلاع، أن النساء اللاتينيات أكثر عرضة للإصابة بالمرض أو إصابة أحد أفراد أسرهن بالمرض، بنسبة 5% على الأقل مقارنة بالنساء الأخريات من الملونين.

37 % على الأقل من اللاتينيات أبلغن عن مواجهة صعوبات متعلقة بالصحة النفسية وسط «كورونا»

كما أشار الاستطلاع إلى أن 37% على الأقل من النساء اللاتينيات أبلغن عن مواجهة صعوبات متعلقة بالصحة النفسية وسط الفيروس، مقارنة بـ29% من النساء ذوات الأصول الإفريقية، و34% من النساء الأمريكيات الآسيويات والنساء سكان جزر الباسيفيك.

بدورها، كشفت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، مساء أمس الأحد، عن إصدار قرار ملزم يقضي بتوقيع عقوبة حبس تصل لـ 6 أشهر وغرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار «45 دولارا»، لمنتهكي حظر التجوال المفروض لمواجهة تفشي الفيروس.