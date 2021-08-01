تحذير قبل «الموجة الرابعة».. فيروس كورونا يصيب العقل وليس الرئتين فقط

يوم بعد يوم تتكشف معلومات جديدة حول فيروس كورونا المستجد، وما يسببه على المصابين به وما يتركه من آثار عليهم لا يتم تلافيها إلا على مدى بعيد، وفيما يترقب العالم بدء الموجة الرابعة للفيروس التي توقع الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تكون في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين، كشفت دراسات عالمية أن كورونا لا يصيب الرئتين فقط بل يترك آثاره على العقل والعديد من وظائف الجسم الأخرى.

دراسة: كورونا يؤثر على قدرات الذكاء

فبحسب دراسة نُشرت مؤخراً في دورية «لانسيت» (LANCET)، فإن مرضى كورونا يُمكن أن يصابوا بمجموعة من المضاعفات العصبية تُشبه تلك الناشئة عن السكتات الدماغية، وتشمل المضاعفات اعتلال الدماغ، والنزيف الدقيق على مستوى الخلايا العصبية، ونقص الأكسجين، وتغيراً في تركيب المادة البيضاء في الدماغ، وهو الأمر الذي يُسبب عجزاً إدراكياً كبيراً ذا تأثير ضخم في «قدرات الذكاء».

يأتي ذلك فيما لا يزال الباحثون يحاولون معرفة كيفية تأثير كورونا في الدماغ، إذ تقول بعض الاحتمالات إن الجسيمات الفيروسية يُمكنها أن تهاجم خلايا الدماغ بشكل مباشر، كما يمكن أن يؤثر الالتهاب الناجم عن الفيروس في تدفق الدم أو مستويات الأكسجين في الدماغ، وقد تهاجم الاستجابة المناعية للجسم الدماغ عن طريق الخطأ، كما أن العبء النفسي الناجم عن المرض وقلة النوم يمكن أن يسبب نوعاً من اضطراب ما بعد الصدمة.

تحذير طبي: كورونا يسرع الإصابة بـ«ألزهايمر»

وخلال المؤتمر الدولي لجمعية ألزهايمر، الذي عقد افتراضيا هذا العام، أكد بحث جديد نُشرت نتائجه في المؤتمر ارتباط الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بـ«العجز المعرفي المستمر»، بما في ذلك تسريع ظهور أعراض مرض «ألزهايمر».

وقالت الدراسة، إنه بالإضافة إلى أعراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي المصاحبة لعدوى كورونا، عانى العديد من الأشخاص المصابين بالفيروس من «أعراض نفسية عصبية قصيرة أو طويلة المدى»، بما في ذلك فقدان حاستي الشم والتذوق، ونقص في الإدراك والانتباه المعروف بـ«ضباب الدماغ»، وبالنسبة للبعض، تستمر هذه الأعراض العصبية حتى بعد الشفاء من الفيروس.

يمكن الاطلاع على نتائج الدراسة كاملة من هنـــــــــــــا