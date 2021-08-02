التعليم: أسئلة التفاضل والجيولوجيا تصل لجان امتحانات الثانوية 2021

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ لجان سير امتحانات الثانوية العامة 2021، استقبلت «قبل قليل»، كراسة أسئلة امتحانات مادة الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لطلاب شعبة علمى رياضة، ومادة «الجيولوجيا» لطلاب شعبة علمى علوم، بالإضافة إلى أوراق البابل شيت، استعدادًا للامتحانات المقرر أن تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الاثنين في ختام امتحانات الثانوية العامة.

ومن المقرر أن يكون امتحان التفاضل والتكامل لمدة ساعتين، والجيولوجيا لمدة ثلاثة ساعات، وأنَّ نقل الأسئلة إلى اللجان مؤمّن، وجميع اللجان الامتحانية معقّمة ضد كورونا.

ويختتم اليوم، طلاب الشعبة العلمية البالغ عددهم 393 ألفًا و21 طالبًا، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، بمادتي التفاضل والتكامل والجيولوجيا، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بالعدوى.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تسير بشكل منضبط، وكل طالب سيحصل على حقه في الدرجات التى يستحقها، لافتا إلى أن جميع اللجان الامتحانية معقمة تماما، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح الطلاب والقائمين على الامتحانات من أى مكروه، مؤكدا أن الوزارة نجحت في تسيير الامتحانات رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد كشف أنَّه تمّ رصد 228 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أنه تمّ حرمان نحو 24 طالبًا من دخول الامتحانات عامين متتاليين، بسبب تداولهما أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أثناء الامتحانات، موضحًا أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنَّ جائحة كورونا لم يكن لديها أي تأثير على امتحانات الثانوية العامة 2021، وأن الامتحانات سارت بصورة منضبطة ومنتظمة، لافتًا إلى أنَّ لجنة مكافحة الغش في غرفة العمليات المركزية نجحت في ضبط جميع الطلاب الغشاشين داخل لجان الثانوية العامة، مؤكّدًا أنَّ جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة.