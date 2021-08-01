شوقي: حرمان 24 طالبا من امتحانات الثانوية عامين متتاليين

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه تمّ رصد 228 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أنه تمّ حرمان نحو 24 طالبًا من دخول الامتحانات عامين متتاليين، بسبب تداولهما أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعي في أثناء الامتحانات، موضحًا أنَّ غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة لم ترصد أي مشكلات تؤثر على سير الامتحانات.

وزير التعليم: رصدنا 228 حالة غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن

وقال شوقي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 تتمّ إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، منوهًا إلى أنَّ كل طالب سيحصل على حقه الذى يستحقه من الدرجات، ولن يتمّ مساواة الطلاب المجتهد بآخر غشاش، موضحًا أنَّ امتحانات الصانوية العامة ستنتهي غد الاثنين الموافق 2 أغسطس الجاري، بامتحان مادتي الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل»، لطلاب شعبة علمى رياضة، والجيولوجيا، لطلاب شعبة علمى علوم.

شوقي: انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021 غدت

وأضاف شوقي، أنَّ جائحة كورونا لم يكن لديها أي تأثير على امتحانات الثانوية العامة 2021، وأن الامتحانات سارت بصورة منضبطة ومنتظمة، لافتًا إلى أنَّ لجنة مكافحة الغش في غرفة العمليات المركزية نجحت في ضبط جميع الطلاب الغشاشين داخل لجان الثانوية العامة، مؤكّدًا أنَّ جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة.

وزير التعليم: تحويل جميع محاضر الغش في امتحانات الثانوية العامة 2021 للنيابة العامة

وأوضح وزير التعليم، أنَّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021، اعتمدت جميعها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، في جميع الامتحانات للشعبتين العلمية والأدبية، مؤكّدًا أنَّ جميع اللجان الامتحانية معقمة تمامًا، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.