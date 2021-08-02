كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أنّ جميع الأوراق المتداولة غير صحيحة ولا علاقة لها بالامتحان النهائي الذى سيعقد بعد قليل داخل اللجان الامتحانية، موضحة أن الأسئلة مؤمنة تماما، ولا يمكن بأى حال من الأحوال تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل بدايتها.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: الأسئلة مؤمنة تماما

وأشارت وزارة التربية والتعليم، في بيان عاجل لها، أنّ غرف العمليات المركزية حريصة على رصد كل المحاولات التى يقوم بها العديد من الطلاب لتسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مؤكدة أنه من الصعب جدا تسريب أسئلة الامتحانات، كما سيتم تطبيق أقصى العقوبات على كل من تسول له نفسه تداول الأسئلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تصل العقوبات إلى الحبس سنة والحرمان من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

حقيقة تسريب امتحان الأحياء للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان: صعب جدا

وتابعت التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية حرصت على كشف حقيقة تسريب امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2021 قبل بدء اللجان، مشددة على جميع الطلاب بضرورة تنفيذ التعليمات المدونة على أرقام الجلوس بشأن سير الامتحانات وعدم مخالفة تلك القواعد، وأن جميع الامتحانات المتداولة قديمة ولا تمت للحقيقة بأى صلة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ السوشيال ميديا تشتعل بفتاوى لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، من قبل من يدّعون معرفتهم ببواطن الأمور، موضحا: «فور انتهاء الامتحان يبدأ كثيرون السؤال عن ما بعد الامتحانات، رغم أنّنا في أشد الحاجة إلى هدوء ووقت لانتهاء التصحيح الذي يريده الجميع».

وزير التعليم: السوشيال ميديا تشتعل بفتاوى لا تنتهي عن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

وأضاف شوقي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أمس، أنّ ملحمة التصحيح الإلكتروني تتم بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، والتصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، موضحا أنّه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات.