اليوم.. ختام ماراثون امتحانات الثانوية العامة بالتفاضل والجيولوجيا

يختتم صباح اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، في مادتي الرياضيات البحتة «التفاضل والتكامل» لشعبة علمى رياضة من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا، فيما يؤدي طلاب شعبة العلمى علوم، امتحان مادة «الجيولوجيا» من الساعة 10 صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 إلكترونيا مستمرة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أى مشكلات من شأنها تهدد سير أعمال الامتحانات، مؤكدا أنه لن يتدخل العنصر البشري في تصحيح أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة.

وأوضح «حجازي»، لـ«الوطن»، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، سارت بصورة منتظمة ومنضبطة منذ بدايتها في 10 يوليو الماضى، مؤكدا أن جميع أسئلة الامتحانات أعتمدت على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، سواء في أسئلة امتحانات الشعبة العلمية أو الأدبية، لافتا إلى أن كل طالب سيحصل على درجاته التى يستحقها.

وكان المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، قد كشف عن شرائح زيادة المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، لافتا إلى أن جميع المدارس الخاصة، أنهت كافة استعداداتها النهائية، لبداية العام الدراسي الجديد، والمنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل.

وأوضح «علام» أن جميع المدارس الخاصة، تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

وقال رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إن شرائح زيادة المصروفات في المدارس الخاصة، للعام الدراسي الجديد 2022، طبقا للكتاب الدوري الوزاري والزيادات السنوية المقررة، الخاص بالمصروفات، تتمثل في:

ـ المصروفات أقل من 2000 جنيه ستكون الزيادة 25%.

ـ المصروفات من 2000 إلى 3000 جنيه ستكون الزيادة 20%.

ـ المصروفات من 3000 إلى 5000 جنيه ستكون الزيادة 15%.

ـ المصروفات من 5000 إلى 10000 جنيه ستكون الزيادة 10%.

ـ المصروفات التي أكثر من 10000 جنيه ستكون نسبة الزيادة 7%.