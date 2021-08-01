عاجل.. التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2021 لن تظهر قبل 15 أغسطس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ السوشيال ميديا تشتعل بفتاوى لا تنتهي عن التصحيح والدرجات والنتيجة والتنسيق وخلافه، بمجرد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2021، من قبل من يدّعون معرفتهم ببواطن الأمور، موضحا: «فور انتهاء الامتحان يبدأ كثيرون السؤال عن ما بعد الامتحانات، رغم أنّنا في أشد الحاجة إلى هدوء ووقت لانتهاء التصحيح الذي يريده الجميع».

وأضاف شوقي، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، أنّ ملحمة التصحيح الإلكتروني تتم بنجاح كبير منذ منتصف يوليو الماضي، والتصحيح يتم مركزيا تحت إشراف مباشر من الأجهزة السيادية وليس عن طريق كنترولات ولجان تصحيح مثل الأعوام الماضية، موضحا أنّه لا يوجد عنصر بشري في تقدير صحة الإجابات أو عمليات جمع ورصد الدرجات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ كل ما يقال عن انتهاك مركز التصحيح وتغيير الدرجات وتبديل الأوراق «كذب ونصب واحتيال»، مشيرا إلى أنّ هناك ملحمة كبيرة تتضمن نقل 700 ألف ورقة إجابة من أرجاء الجمهورية إلى القاهرة بعد كل امتحان، بمشاركة الأجهزة والوزارات السيادية، حيث يتم استلام ورصد أوراق الإجابة وتسجيلها إلكترونيا عن طريق منظومة محكمة في أماكن مراقبة ومؤمنة ليلا ونهارا.

وأشار شوقي، إلى أنّ إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سيتم قبل 15 أغسطس الحالي، وقد يتطلب الأمر يومين أو 3 بعد هذا التاريخ للتنسيق مع التعليم العالي بشأن ضوابط التنسيق لهذا العام في ضوء النتائج النهائية.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مؤشرات نسب النجاح في كل المواد التي انتهى تصحيحها «مطمئنة» تماما ومقاربة للسنوات الماضية، كما أنّ الاختلاف الملحوظ ليس في نسب النجاح العامة، لكن في شرائح توزيع الدرجات، وبشكل أوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على أكثر من 90%، أو نسبة من حصلوا على مجموع بين 80% حتى 90%، وهكذا.

وأردف شوقي، أنّ الوزارة ستعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان النتائج فور الانتهاء منها، وبعد التشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، متابعا: «لن نصرح بأي شيء عن الدرجات قبل المؤتمر منعا للبلبلة، وكي نقدم معلومات منقوصة».

وناشد الوزير، الإعلام، بعدم إثارة هذا الموضوع قبل انتهاء اعمال التصحيح والمراجعة، متابعا: «في ضوء ما سبق فإننا غير مسؤولين عن أي اجتهادات صحفية أو شائعات أو اجتهادات فيسبوكية قبل الاعلان الرسمي، ورسالتنا للأبناء من الطلاب وأولياء أمورهم، أنّ النتائج مطمئنة والتصحيح لا تشوبه شائبة، وقريبا نهنئ المجتهدين من أبنائنا».