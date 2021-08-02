«وعكة صحية غامضة».. تفاصيل نقل راشد الغنوشي إلى مستشفى عسكري

قال مستشاران لراشد الغنوشي، رئيس مجلس النواب التونسي المجمّد، ورئيس حزب النهضة الإخواني، إنّ الغنوشي نقل إلى مستشفى عسكري أمس إثر إصابته بوعكة صحية، وفق ما نقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأصيب راشد الغنوشي (80 عاما) بفيروس كورونا الشهر الماضي، وقضى أسبوعا في المستشفى العسكري. ولم يوضح المستشاران المشكلة الصحية التي يعاني منها الغنوشي (80 عاما) الذي دخل مستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وأوضح أحد المستشارين، أنّه «بعد ساعات في المستشفى العسكري، عاد الغنوشي إلى بيته وهو بخير الآن».

وكانت حركة النهضة الإخوانية في تونس، أعلنت أنّ رئيسها الغنوشي نقل إلى المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية، ثم غادره بعد تلقي العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أعلن الأحد الماضي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي.