«أميك» يكشف عن مبيعات السيارات الصغيرة خلال 2021

كشف التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، عن حجم مبيعات السيارات الصغيرة في السوق المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري 2021.

وجاء في المرتبة الأولى السيارة «سوزوكي اسبريس»، بنسبة مبيعات بلغت 87.8%، حيث احتلت أكبر نسبة مبيعات في السيارات الصغيرة، حيث تتاح السيارة في السوق المصرية بمحرك 1000 سي سي، يولد قوة 67 حصانًا، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، موزود بـ5 سرعات، وتتسارع السيارة 14.3 ثانية، وتستهلك السيارة 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وجاء في المرتبة الثانية السيارة «سوزوكي ألتو»، التي حصلت عن نسبة مبيعات 9.2% من إجمالي مبيعات السيارات الصغيرة.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، بمحرك سعة 800 سي سي تربو، يولد قوة 47 حصانًا، وأقصى سرعة 130 كيومترا في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة مانيوال، مزود بخمس سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 20 ثانية، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

بينما حصلت السيارة «فيات 500» على أقل نسبة مبيعات بين السيارات الصغيرة في السوق المصرية، حيث وصلت مبيعاتها 3.1% من إجمالي حجم المبيعات.

وتتوافر السيارة في السوق المصرية بفئة واحدة، وبمحرك سعة 1400 سي سي، ويولد قوة 100 حصانًا، وأقصى سرعة 182 كيلومترًا في الساعة، ويتصل المحرك بناقل حركة أتوماتيك‎، مزود بست سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 10.5 ثانية، وتستهلك السيارة 5.8 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

يشار إلى أن تقرير معلومات سوق السيارات «أميك» يصدر تقرير معلومات عن سوق السيارات شهريًا، ويبين حركة البيع في السوق، ويرصد اختلاف المبيعات ومقارنتها بالعام الماضي، من حيث الارتفاع والانخفاض في جميع المركبات المتداولة في السوق المصرية.