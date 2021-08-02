تعيين 1086 شابا منهم 10 من ذوي الهمم في الدقهلية

عيّنت مديرية القوى العاملة في محافظة الدقهلية، 1086 شابا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي الهمم والعزيمة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، والذين بلغوا 4337 شابا منهم 24 من ذوي القدرات، وتوفير 45 فرصة عمل.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية صرفت منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 22 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ11 عاملا مسجلا، و4000 جنيه لعاملين رعاية صحية، فضلا عن تسجيل 35 عاملا جديدا للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

من جانبه، أشار أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أنّ المديرية انتهت من التفتيش الدوري والحملات في مجال التفتيش العمالي على 843 منشأة، وشنّت 51 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشي العمل، وعقد 4 ندوات توعية، وتلقي 101 شكوى عمالية وجرى تسوية 2 منها، وإحالة 16 شكوى منهم للقضاء وجهات أخرى، وما زالت 44 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

واستخرجت المديرية 1027 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1027 عاملا على مهن مختلفة.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 411 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.