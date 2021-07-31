وزير القوى العاملة يتابع صرف معاش الشيخوخة لمصري كان يعمل في إيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب مواطن يدعى "سيد . ا خ" مقيم بالقاهرة لمعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا لأكثر من 40 عاماً وهو الأن وصل لسن 67 عاماً ولا تساعده ظروفه الصحية على السفر لإيطاليا للتقديم على معاش الشيخوخة.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الملحق العمالى الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزم بسداد الأقساط التأمينية، ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، والآن بلغ السن القانونية للمعاش 67 عاماً، وعليه تقديم المستندات المطلوبة عن طريق تفويض لشخص آخر.

الملحق العمالي في خدمتك

وتواصل مكتب التمثيل العمالي بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، مع أسرة المواطن وتم إبلاغه بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش وتحويله لحسابه البنكي بالقاهرة، وتم التأكيد عليه أن الملحق العمالي «دائما في خدمتك».