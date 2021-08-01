القوى العاملة: تعيين 481 شابا منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة بسوهاج

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين 481 شاباً في سوهاج، من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة لمديرية القوى العاملة بمحافظة سوهاج.

وأضاف «سعفان» أن المديرية نفذت 6 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني في سوهاج وطهطا والكوثر، في اللغة الإنجليزية، الطاقة الشمسية، صيانة الحاسب الآلي، وتصميم الجرافيك، استفاد منها 106 متدربين.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش على 441 منشأة، وشنت حملات تفتيش شاملة نهارية وليلية، وأسفرت عن تحرير 8 محاضر، كما جرى تنظيم 6 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما جرى عقد 4 ندوات مفاوضة جماعية مجمعة، و5 ندوات زيادة الإنتاج، وندوة توعية بأضرار السموم البيضاء، فضلاً عن عقد 5 ندوات في مجال المرأة والطفل والسكان، حضرها 59 عاملا وعاملة.

وذكر الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية، في تقرير للوزير، حول ما جرى إنجازه خلال شهر يونيو الماضي، أنه جرى صرف 213 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ83 عاملا، منها 48 منحة مولود بإجمالي 99 ألف جنيه، و18 ألف جنيه لـ6 عمال منحة زواج، و50 ألف جنيه منح وفاة لأسر 5 عمال متوفين، و23 منحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 46 ألف جنيه.

كما جرى صرف منح رعاية صحية بإجمالي 127 ألفاً و578 جنيه، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى، ومصاريف علاج لـ896 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 567 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، وتلقت 8 شكاوى، جرت تسوية 5 شكاوى منها، وإحالة 2 للقضاء، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 323 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً، فضلاً عن بحث 14 شكوى، ومنح 5 تراخيص.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، تابعت المديرية التفتيش على 1311 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.