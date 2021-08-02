«صفر وفيات» بفيروس كورونا لليوم الخامس بشمال سيناء

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، استمرار فرض حالة الاستنفار في مستشفيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، برغم تراجع أعداد المصابين بالفيروس.

وأضافت مديرية الصحة، في بيان لها، اليوم، أن المستشفيات لم تسجل أي حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، لليوم الخامس على التوالي، مؤكدة أن عدد المحتجزين فى أقسام العزل تقلص إلى 4 حالات فقط وحالتهم جيدة، فيما يخضع 20 مصابا للعزل المنزلي والمتابعة اليومية من قبل الفريق الطبي المكلف بمتابعة المعزولين في المنازل.

وناشدت مديرية الصحة بشمال سيناء، المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحرص على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، وتعقيم الأماكن والمنشآت العامة بصفة مستمرة.

المحافظ يناشد المواطنين تلقي لقاح كورونا

وطالب اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، المواطنين، بضرورة الحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل فى الموقع الإليكروني، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات عالمية من خطورة الفيروس وتحولاته المتوقعة خلال الأشهر المقبلة.

من جهة أخرى، نعت مديرية الصحة ثلاثة موظفين بالمديرية لقوا مصرعهم في حادث تعرضت له سيارة مديرية الصحة بطريق «نخل»، ما أدى إلى وفاة 3 وإصابة اثنين من العاملين بالمديرية.

وقال فتحى عثمان المسؤل الإعلامى بمديرية الصحة بشمال سيناء، إن سيارة نقل اصطدمت بسيارة تقل فريق الصحة الخاص بالمديرية أثناء عودته من المرور على المراكز العلاجية بوسط سيناء، وأضاف أن الحادث أسفر عن وفاة «نشأت عبد الحكيم من إدارة الوش والصيانة، والمهندس محمد عثمان، من إدارة التخطيط، والمهندس محمد كمال من إدارة التخطيط»، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن إصابة «الدكتور مصطفى سامى مدير إدارة التخطيط، والدكتور أسامة سالم، مدير الطب العلاجي بالمديرية».