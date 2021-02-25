خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين وطريقة الاستعلام

يتعرض عدد من المواطنين لتلف بطاقة التموين أو فقدها، ونظرًا لأهمية البطاقة التموينية في أغلب البيوت المصرية، يحتاج المواطنين لاستخراج بدل للبطاقة لصرف السلع والمنتجات، واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة دعم مصر، وطريقة الاستعلام على النحو التالي:

خطوات استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين

وجاءت خطوات تقديم بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة دعم مصر كما يلي:

الدخول على بوابة دعم مصر من هنــــــــــــا.

ثم الضغط على خانة خدمات تموينية للمواطنين.

اختيار خانة تقديم بدل تالف وفاقد، والضغط على تقديم بدل تالف وفاقد.

الموافقة على الرسالة التحذيرية التي تشمل أنه في حالة اثبات أي تزوير في اي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا، والمساءله القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية.

إدخال رقم بطاقة التموين والمحافظة التابع لها ثم دخول.

يظهر اسم أحد أفراد البطاقة وإدخال الرقم القومي للمستفيد.

إدخال رقم الهاتف المسجل مسبقا.

تظهر بيانات البطاقة ويقوم المستفيد بالضغط على التالي لاستكمال إدخال البيانات.

يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن ويقوم المواطن بإدخاله في مدة لا تزيد عن 3 دقائق، ويتم خصم جنيه من الدعم المقدم للمواطن حال الموافقة.

يضغط المواطن على موافق على الرسالة التحذيرية التي تؤكد صحة البيانات ثم الضغط على تنفيذ العملية النهائية.

خطوات الاستعلام عن طلب تقديم بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين

ويمكن الاستعلام عن بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين من خلال الدخول على بوابة دعم مصر، ثم الضغط على خانة خدمات تموينية للمواطنين، واختيار خانة بدل تالف وفاقد ثم الاستعلام عن بدل تالف وفاقد.

وبعدها يتم الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر قبل إدخال البيانات وطلب الخدمة، وإدخال رقم البطاقة التموينية والمحافظة التابع لها، ثم الضغط على خانة دخول، يظهر اسم أحد أفراد البطاقة ويتم إدخال الرقم القومي الخاص به، ثم تظهر حالة الطلب.