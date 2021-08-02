موعد انتهاء فصل الصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب أنحاء الجمهورية

مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، بدأ كارهو الطقس الحار، في البحث عن موعد انتهاء فصل الصيف 2021، ليعود الطقس معتدلًا مرة أخرى والذي تكون فيه درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وتستعرض «الوطن» موعد انتهاء فصل الصيف 2021 وفقًا لحسابات الفصول وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

موعد انتهاء فصل الصيف

وبدأ فصل الصيف جغرافيًا في نصف الكرة الشمالي يوم الاثنين 21 يونيو الماضي، والذي من المقرر أن يستمر 92 يومًا و17 ساعة و54 دقيقة، وينتهي في 21 سبتمبر المقبل، ليبدأ بعده فصل الخريف في 22 من الشهر ذاته، ويستمر حتى 21 ديسمبر 2021.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية بعض سمات فصل الصيف والتي تتمثل في الآتي:

- خلال فصل الصيف ترتفع درجات الحرارة وتشهد موجات حارة وشبه حارة.

- الرطوبة النسبية هي أحد عوامل الإحساس بالحرارة خلال فصل الصيف والتي تتأثر بالمنخفض الجوي.

- في فصل الصيف، يوجد منخفض الهند الموسمي، وهو عبارة عن كتلة هوائية شديدة الحرارة قادمة من الهند وتمر على شبه الجزيرة العربية مسببة ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة بعدد من الدول.

- نسبة الرطوبة في فصل الصيف تزيد إلى نسبة 90% مما يجعل الجو خانقا ويشعر المواطن بارتفاع درجات الحرارة فضلا عن العرق الشديد.

- عادة ما ينصح المواطنون خلال فصل الصيف بعدم الجلوس في أماكن مغلقة أو سيئة التهوية مع ضرورة ارتداء واقٍ للشمس، وشرب كمية كبيرة من السوائل.

- في فصل الصيف يندر سقوط الأمطار.

- هناك فرص لظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر والتي سرعان ما تتلاشى مع أشعة الشمس.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أشارت إلى أنّ منطقة المتوسط تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعة لهذا الوقت من كل عام؛ لتتجاوز درجات الحرارة 40 درجة على تونس، وجنوب إيطاليا، واليونان، ومصر، وليبيا، وجنوب تركيا.

وأضافت الهيئة الأرضاد، أنَّ ذلك الارتفاع أدّى إلى اندلاع الحرائق في الغابات التركية وتستمر هذه الموجة لمدة أسبوعين كاملين، تبعًا لآخر التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.