المحامي العام يشكل لجنة لمعاينة موقع غرق قارب في مياه النيل بزفتى

أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، توجيهاته إلي المستشار محمد عبد اللطيف رئيس نيابة مركز زفتى، اليوم، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة موقع غرق مركب صيد بفرع دمياط بنطاق الخط الملاحي «دهتوره - حانوت»، وفحص تراخيص كافة المراكب حفاظا على أرواح المواطنين، كما وجّه المحامي العام، إلى سماع أقوال الناجين من واقعة الغرق، إلى جانب شهود العيان للحادث.

وكانت منطقة عيون قناطر قرية «دهتوره»، التابعة لمركز زفتى شهدت انقلاب قارب صيد بشكل مفاجىء في الخط الملاحي الكائن بين قريتي «حانوت ودهتوره»، ما أسفر غرق شخص ونجاة اثنين، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها، من خلال الدفع بقوات الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان المفقود وخصصت سيارتي إسعاف لنقل المصابين إلى طوارىء مستشفى زفتى العام لإسعافهم.

كان اللواء أسامة شلبي مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز زفتى يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بانقلاب مركب صيد بنطاق قناطر «دهتوره» بدائرة المركز .

تم الدفع بقوات من الشرطة السرية والنظامية تحت إشراف العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي زفتي والسنطة، كما تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال ضحايا الحادث وخصصت سيارتي إسعاف لنقل المصابين.

ندب خبراء الأدلة الجنائيه لفحص تراخيص مركب الصيد

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فامرت بندب خبراء الأدلة الجنائيه لفحص تراخيص مركب الصيد وفحص هوية ضحايا الحادث.