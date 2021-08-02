«مروة» دخلت لإجراء عملية تنظيف رحم فخرجت بدون المبيض في دمياط

حلمت باليوم الذي تضع فيها مولودها بعد حملها مؤخرا، بدأت تتابع مع طبيبة النساء والولادة حالتها بصفة دورية حفاظا على صحة الجنين، إلا أنها فوجئت بطبيبة النساء التي تباشر حالتها، تطالبها بضرورة التخلص من الجنين نظرا لخطورة حالتها، لتصاب الأم بمضاعفات خطيرة بعد العملية ويفاجئ زوجها باستئصال المبيض.

يروى فتوح داود زوج الأم التفاصيل قائلاً: «زوجتي كانت حامل، وقبل عيد الأضحى شعرب بالتعب فتوجهنا لعيادة الطبيبة (س.ا) التي أجرت الكشف الطبى عليها و قررت إجراء عملية إجهاض لخطورة حالتها، وطلبت شراء علاج من صيدلية محددة لتكتب لها دواء ممنوع تداوله إلى جانب أدوية أخرى وبالفعل أجرت عملية التنظيف بعد إنزال الجنين وتحصلت الطبيبة على 3000 جنيه»، مشيراً إلى تعب زوجته الشديد عقب العملية.

الزوج: زوجتي أصيب بمغض و إغماء بعد حقنة الطبيبة

وأضاف: «بعد أسبوع من إجراء العملية كانت زوجتي في حالة صعبة تعاني من ارتفاع درجات الحرارة والقيئ، فتوجهنا للطبيبة فطلبت إعطائها حقنة من الصيدلية وبعدما أخذتها زوجتي وذهبنا بها إلى المنزل عانت من مغص وإغماء غير طبيعي».

الزوج: الطبيبة رفضت دخولنا مركزها الطبي و أصيبت زوجتي بنزيف

وتابع: «ذهبنا للطبيبة مجدداً فرفضت دخولنا عيادتها فتوجهنا إلى مركز أشعة وعقب إجراء الأشعة تواصل المركز مع الطبيبة لعدم ردها علينا وأقر فني الأشعة بحاجة زوجتي لدخول غرفة العمليات على الفور لتعرضها لنزيف في البطن، وطلبت الطبيبة تحويل زوجتي للمستشفى لتدخل العمليات لما يزيد عن 3 ساعات وعقب ذلك خرجت لنا الطبيبة قائلة: تم استئصال المبيض، ورفضت إجراء أشعة سونار عليها ثم اختفت الطبيبة عقب ارتكابها تلك الواقعة».

ولفت إلى أن الطبيبة رفضت منحنا تقرير نهائي بحالة زوجتى إلى جانب مطالبتها بحسابها ورغم ذلك رفضت منحنا إيصال بمبلغ العملية الأولى وإيصال بمبلغ العملية الثانية وحررت ضدها محضر اتهمتها فيه بالإهمال الطبي الجسيم .

وقال داود، إنه حرر محضرا يحمل رقم 2143 إداري قسم ثاني دمياط لسنة 2021، وطالب بمحاسبة الطبيبة قانونا عن الجرم الذي ارتكبته إلى جانب اتخاذ نقابة الأطباء موقف حاسم في مثل تلك الوقائع وإعادة الحقوق لأصحابها.