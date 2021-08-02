الأرصاد: صيف 2021 الأعلى حرارة مقارنة بالأعوام الماضية.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تتعرض لها مصر مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن أعلى من المعدلات ستكون بنحو من 3 لـ4 درجات تقريبا، وبالنسبة للقاهرة والوجه البحري متوقع أن تصل درجات الحرارة لـ40 و42 درجة مئوية، والسواحل الشمالية من 34 لـ35 درجة، أما جنوب البلاد من 44 درجة لـ45 درجة مئوية في الظل، وتحت أشعة الشمس تكون أعلى من ذلك.

وأوضحت إيمان شاكر، أن صيف هذا العام يعد الأشد وأعلى حرارة مقارنة بالأعوام الماضية، لافتة إلى أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية لديها قواعد البيانات المناخية، وتستطيع عمل دراسات ومقارنات بين هذا العام والأعوام الماضية، وبالفعل هذا العام أشد حرارة، ومع ارتفاع الرطوبة يكون الإحساس بالحرارة عاليًا جدا.

منخفض الهند الموسمي السبب بارتفاع درجات الحرارة على أنحاء مصر

وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الارتفاع بدرجات الحرارة سببه منخفض الهند الموسمي وتأثيره على جمهورية مصر العربية ويعمل على ارتفاع كبير في درجات الحرارة يصاحبه ارتفاع نسب الرطوبة، مما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، مشيرة إلى أنه مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة من 3 درجات لـ4 درجات وتكون درجة الحرارة المحسوسة من 43 درجة لـ44 درجة مئوية.