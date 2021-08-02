عاجل.. تخفيض سرعات القطارات ومترو الأنفاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة

أعلنت هيئة السكة الحديد، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، تخفيض سرعات القطارات والمترو، إلى 60 كيلومترا في الساعة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية.

وصرح الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بأنَّ هناك تعليمات لقيادات السكة الحديد ومترو الأنفاق، بتخفيض سرعات القطارات، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات، وقضبان السكك الحديدية، موضحا أنَّ جميع قطارات السكة الحديد والمترو، يخضعان إلى إجراء صيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على حركة التشغيل، لافتا إلى أنَّ الوزارة تواصل عملها من أجل تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وقال كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ تعليمات تخفيض سرعات القطارات يتم تنفيذها بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بتكلفة 200 مليار جنيه، علاوة على تنفيذ خطة لتطوير وتحديث الخططين الأول والثاني للمترو، مطلع يناير المقبل، لافتا إلى أن جميع الهيئات التابعة لوزارة النقل تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

من ناحيتها، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة.