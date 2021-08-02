عاجل.. عرض لـ50 وحدة بحرية في الإسكندرية احتفالا بالغواصة S-44 (فيديو)

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الغواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء «كيل» الألماني، حيث أبحرت بطاقمها المصري من نقطة الانطلاق حتى الإسكندرية، ويمثل انضمام الغواصة (S-44) تعزيز لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس، والمحافظة على الأمن البحري، بما يعزز تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، طبقا للبرنامج الزمني المحدد والذي استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى 2021، ما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية.

ويمثل اقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية، ما يساهم في رفع تصنيفها عالميا.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية في كلمته أثناء الاحتفال بوصول الغواصة (S-44) إلى قاعدة الإسكندرية، أنّ القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لتظل على العهد دائما في حماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية، موجّها الشكر إلى القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على الجهود المبذولة في تحديث التسليح للقوات المسلحة المصرية وترسانتها البحرية.

حضر مراسم الاستقبال عدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من قدامى قادة القوات البحرية، والسفير الألماني بالقاهرة، والملحق العسكري الألماني بالقاهرة، وعدد من طلبة الكلية البحرية وكلية الدفاع الجوي وعدد من طلبة جامعة الإسكندرية، وأعداد غفيرة من الجماهير من أهالي محافظة الإسكندرية.

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية، تنفيذ القوات البحرية عرض بحري ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالا بوصول الغواصة (S-44).