الإسكندرانية احتفالا بالغواصة الجديدة: فخورون بقوة جيشنا اللي حامينا

أبدى عدد من المواطنين فخرهم بمدى القوة والتطور الذي وصلت إليه القوات البحرية، وذلك على هامش مشاهدتهم العرض البحري المهيب الذي نظمته القوات المسلحة احتفالاً بوصول الغواصة الجديدة لمصر.

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية، تقديم القوات البحرية عرضًا بحريًا ضم أكثر من 50 وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام شاهده أعداد غفيرة من المواطنين وذلك احتفالاً بوصول الغواصة (S-44).

وقال أحد المواطنين، خلال مشاهدته للاحتفال، إنَّ الفترة الأخيرة شهدت تطورًا سريعًا لمسه جميع المصريين والعالم في قواتنا البحرية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على التطور الهائل في صفوف قواتنا المسلحة، وانضمام قطع بحرية جديدة لقواتنا البحرية.

فيما عبرت إحدى المواطنات، خلال مشاهدتها العرض، عن فخرها بمدى القوة التي وصلت إليها القوات البحرية، مضيفة: «ألف مبروك لمصر، ولينا، وللقوات البحرية».

وتابعت: «فخورين بريسنا اللي خلانا يبقى عندنا قطع غالية زي دي نفخر بيها.. شكرًا للريس ولأولادنا اللي بيبنوا، ويحافظوا على قوتهم ويزودوا القوة دي.. شكراً لجيشنا اللي حامينا وبيدافع عنا».

بينما قالت مواطنة أخرى: «فخورين جدا ببلادنا.. والشعب فرحان ومبسوط والبهجة باينة على الوشوش احتفالاً بوصول الغواصة الجديدة، وتحيا مصر».

ويمثل انضمام الغواصة (S-44) تعزيزاً لقدرات قواتنا البحرية القتالية والحفاظ على مقدراتنا الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس وكذا المحافظة على الأمن البحري وبما يعزز من تحقيق الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد والذى استلمت مصر بموجبه الغواصات الأربع من نفس الطراز خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2021، مما يعكس عمق علاقات التعاون التي تربط بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة ألمانيا الاتحادية .

ويمثل اقتناء الغواصة (S-44) ومثيلاتها نقلة غير مسبوقة للقوات البحرية المصرية مما يسهم في رفع تصنيفها عالمياً.