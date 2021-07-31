محافظ أسيوط يبحث مع «المقاولون العرب» آليات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس إمام عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والوفد المرافق له، لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير الريف المصري ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى، فضلًا عن مناقشة المشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة، وبحث سبل تذليل العقبات لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالمناطق الصناعية وبعض مشروعات الكباري.

جاء ذلك بحضور المهندس براهيم مبروك عضو مجلس إدارة، والمهندس سمير محمد سعدالله رئيس قطاعات الصعيد، وعضو مجلس تنفيذي الشركة، والمهندس سيد الأنصاري رئيس قطاع أسيوط وشمال الصعيد، والمهندس ياسر محسوب مصطفي رئيس القطاع مدير فرع أسيوط .

وخلال اللقاء، استعرض المحافظ بعض المشروعات الجاري تنفيذها بالقرى الأكثر احتياجًا في العديد من القطاعات، من بينها الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والكباري، مشيدًا بجودة الأعمال بالمشروعات التي تنفذها الشركة بالمحافظة وتطبيق معايير الجودة في التنفيذ، ومطالبًا بتسريع وتيرة العمل لسرعة إنهاء المشروعات وفقا للخطة الزمنية.

وأوضح المحافظ، أن المشروع القومي لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ5 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح، وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها ستشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

وفي السياق ذاته، كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط تقديرا لجهوده وتميزه وتفانيه في أداء عمله، إضافة إلى مجهوداته فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتم منحه شهادة تقديراً لجهوده.

كما كرم محافظ أسيوط ، منيرة بكري مدير إدارة الخدمات الجماهيرية بديوان عام المحافظة لبلوغها السن القانونية للمعاش، وتم منحها شهادة تقدير لجهودها خلال فترة عملها السابقة بالمحافظة وتفانيها في العمل متمنيًا لها دوام التوفيق والتقدم.