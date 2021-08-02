محافظ الإسكندرية يعتمد تنسيق «كي جي ون»

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، تنسيق رياض الأطفال المرحلة الأولى «كي جي ون» للمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة لغات.

وأوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه سيتم قبول جميع الأطفال فوق سن الخمس سنوات، حيث أنهم ليس لديهم فرص أخرى خلال العام المقبل، وذلك بسبب سنهم، لافتًا إلى أنه تم فتح باب التنسيق أمام جميع التلاميذ الصغار في مرحلة الـ«كي جي ون»؛ من أجل التقديم في المدارس.

وأضاف مدير التعليم، أنه سيتم إعلان التنسيق بقبول أقل سن لكل مدرسة على حدى على موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مؤكدًا وجود كافة المعلومات والبيانات والتنسيق وسن القبول لكل مدرسة، إضافة إلى التقديم، وذلك من خلال موقع الوزارة www.Kg-alex.com.

ويمكن لأولياء الأمور الذين تقدموا إلكترونيًا بطلبات إلحاق أطفالهم برياض الأطفال، اتباع خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2021 بالرقم القومي بأكثر من طريقة، أهمها موقع وزارة التربية والتعليم الفني، وهي بوابة خدمات ولي الأمر على موقع الوزارة، حيث يمكنك إدخال الرقم القومي وكلمة المرور للحصول على النتيجة فور ظهورها.

وأكد «سعد» أن شروط المدارس الخاصة لا يمكن تغييرها، بينما ما توفره الوزارة يتمثل في أن كل طفل أتم 5 سنوات سيكون له مكان في المدارس الرسمية لغات.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفروق بين المدارس الخاصة والرسمية قريبة جدًا من حيث مستوى التعليم المقدم، بينما تتميز أيضًا المدارس الرسمية اللغات في أن كثافة الفصل 40 طالبًا فقط.