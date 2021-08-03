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حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
برج الحمل

برج الحمل

مولود برج الحمل يسعى دائمًا وراء تحقيق أهدافه وآماله مهما كانت الصعاب التي تواجهه في الوصول إليها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل 3-8-2021 على الصعيد المهني

 الشمس وعطارد داعمان ويمنحانك إصرارا ويجعلانك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج الحمل 26-7-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة مناسبة سعيدة.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

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