حظك اليوم برج الدلو الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الدلو يتميزون بالانطوائية مما يمنحهم مظهر البرود والإنزواء، ولكن في داخلهم يسعون إلى التواصل مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تعمل اليوم بحماس وطاقة، وقد تجد نفسك قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم برج الدلو 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والأوقات العاطفية الحلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة نبيلة عبيد، ويوافق تاريخ ميلادها 21 يناير.