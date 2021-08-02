حظك اليوم برج الحوت الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

تعد الرومانسية من أبرز الصفات المميزة التي يتحلى به مواليد برج الحوت من الرجال والنساء، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2021 على الصعيد المهني

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف، وانتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الحوت 2-8-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة سيرين عبد النور، ويوافق تاريخ ميلادها 21 فبراير.