حظك اليوم برج القوس الاثنين 2-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج القوس يعرف بنشاط عقله وجسده، إذ يُحب تعلم المواضيع الجديدة حتى إن كانت بعيدة عن اهتماماته.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص التوقيعات وإبرام العقود، ويطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

تحكّم في إظهار عصبيتك وحاول أن تكون أكثر تسامحا مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين، ويوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.