حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يكره مولود برج الثور أن يتدخل أحد في شؤونه، وينزعج من الفضوليين الذين يكثرون طرح الأسئلة التي تخص حياته الشخصية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور 3-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وأن تكون حذرا ولبقا، واحسب نفقاتك بعناية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 3-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم دون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

من أبرز مشاهير برج الثور الفنان مصطفى شعبان، ويوافق تاريخ ميلاده 19 مايو.