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حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 3-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الثلاثاء 03 أغسطس 2021
الجوزاء

الجوزاء

مولود برج الجوزاء كريم ويتسم بالمرح ومخلص في علاقاته العاطفية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تناغم الشمس والقمر يدعمك اليوم ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 3-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك بكل السحر والجاذبية ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.

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