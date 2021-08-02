تراجع طفيف في أسعار الذهب اليوم الاثنين 2 أغسطس 2021

شهد سعر الذهب في السوق المحلي، اليوم الاثنين، 2 أغسطس 2021، تراجعًا طفيفًا بقيمة جنيهين في السوق المصرية، وذلك بعدما شهدت الأسعار حالة من التذبذب الأسبوع الماضي.

وبلغت أسعار الذهب محليًّا 905 جنيهًا، مقابل 907 جنيهات، أمس الأحد، أي بتراجع جنيهين لعيار 24، كما سجّل عيار 21 نحو 792 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 679 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و336 جنيهًا.

في سياق متصل، وصف نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، تراجع الذهب بغير المؤثر على حركة المبيعات، فلا يزال الركود سيد الموقف بسبب المصايف، لكنّه قال في الوقت نفسه، إن التراجع يمنح تفاؤلًا للمستثمرين والمشترين.

وعالميًّا؛ لايزال الإقبال على الذهب فى تزايد كوعاء آمن للادخار في ظل جائحة كورونا، وعدم استقرار الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر «نجيب».

أسعار الذهب ترتفع بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي

وارتفعت أسعار الذهب عالميًا بقوة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وسجلت الأسعار صعودًا بنسبة 1.44%، وهي القيمة الأعلى منذ 21 مايو الماضي.

وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بتراجع الدولار عالميًا، ما ينعكس إيجابيًا على الأسعار، حيث يصعد بالذهب بالتزامن مع انخفاض في الدولار الأمريكي، فالعلاقة بيهم عكسيًا.

يشار إلى أن أعلى مستويات لأوقية الذهب بلغت 1832 دولارًا للأوقية، فيما كانت أدنى مستويات الذهب خلال الأسبوع عند 1792 دولارًا للأوقية.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وكان لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خاصة لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي، بالإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند النسبة 0.25%، انعكاس إيجابي على المعدن الأصفر، فيما استقر الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد سجله خلال الجلسة السابقة، حيث ارتفع الذهب في ظل المخاوف التي تسيطر على الأسواق، ولقي بعض الدعم بعد أن ارتفع صافي واردات الصين من الذهب، التي تعد أكبر مستهلك للسبائك على مستوى العالم، عبر هونج كونج بنحو 42% في يونيو بعد تراجع في مايو، وفقا لبيانات صدرت يوم الإثنين.

وفي غضون ذلك، ارتفعت حيازات «SPDR Gold Trust» بنسبة 0.6% لتصل إلى 1031.46 طنا يوم الخميس، مسجلا أول تدفق داخلي في حوالي شهر، ما يشير إلى ارتفاع الطلب على الذهب خلال الفترة الأخيرة.