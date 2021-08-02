«أرغب في عمل توكيل».. خطوات ترجمة عقد مشهر عبر «الموبايل»

يحتاج البعض إلى ترجمة عقد مشهر باللغة الإنجليزية، وهي إحدى الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل، ويمكن التوجه إلى أي فرع من فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو إنجاز هذه المهمة «وأنت في منزلك» من خلال هاتفك المحمول عبر التطبيق الذي دشنته وزارة العدل تحت عنوان «أرغب في عمل توكيل».

وتستعرض «الوطن»، طرق الحصول على خدمة الترجمة عبر هذا التطبيق، عبر الخطوات التالية:

خطوات الحصول على الخدمة

1) تحميل التطبيق عبر المتاجر الإلكترونية سواء للأندرويد أو الأيفون أو هواواي.

2) إنشاء حساب على التطبيق بعد تحميله على الهاتف.

3) سوف تظهر قوائم الخدمات التي يتيحها التطبيق ومنها «خدمات الترجمة».

4) بالضغط على خدمات الترجمة سوف يطلب منك التطبيق إدخال مجموعة من البيانات كالتالي:

إدخال بيانات مقدم الطلب

وهي الأسم الرباعي ونوع إثبات الشخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، والغرض من استعمال الوثيقة «داخل البلاد أم خارج البلاد»، وعنوان استلام الطلب وذكر سبب الترجمة.

إدخال بيانات العقد المشهر

وهي رقم العقد وسنة العقد واختيار المكتب التابع له العقد المترجم وناحية العقد وأحد أطراف التعاقد.

تقدير الرسوم وطريقة الدفع

ويتم اختيار طريقة الدفع إما من خلال الفيزا أو الماستر كارد، وكذلك ذكر عدد الصفحات لمعرفة إجمالي الرسوم المدفوعة مقابل الخدمة.

تحميل صورة إثبات الشخصية

يشترط التطبيق تحميل صورة لإثبات الشخصية والتي تم اختيارها من قبل سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، كما يقر مقدم الطلب في نهاية الطلب بكافة مسئوليته عن البيانات التي سجلها عبر التطبيق.

وكانت وزارة العدل أعلنت من قبل أن اتجاهها للرقمنة وإطلاق تطبيق «أرغب في عمل توكيل»؛ بهدف تخفيف العبء عن المواطنين.