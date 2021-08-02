في يوم واحد.. ضبط 105 قطع سلاح و149 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 105 قطع سلاح ناري، لى النحو التالي:

10 بنادق آلية.

14 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

77 فردا محليا.

68 طلقة مختلفة الأعيرة.

10 خزائن متنوعة.

178 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 68970 حكما قضائيا متنوعا

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 149 قضية مخدرات، بإجمالي 150 متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 13٫060 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 11٫550 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2٫754 كيلو جرام.

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت 5٫485 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 219 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 200 جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 260 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 50 جراما.

4441 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 25 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 24 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 243 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 17826 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.