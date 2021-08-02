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محمود مسلم

ضبط طالبين سربا امتحاني التفاضل والجيولوجيا

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الوطن
12:54 م | الإثنين 02 أغسطس 2021
الامتحانات

الامتحانات

أعلنت غرفة العمليات المركزية في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضبط الطالب «ع. ا. م» بمحافظة الدقهلية، لحيازته هاتف محمول وتصوير ونشر أجزاء من امتحان (التفاضل والتكامل) على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور 60 دقيقة من بدء الامتحان.

كما أعلنت الغرفة، ضبط الطالب «ع. خ. ع» بمحافظة القاهرة، لتصوير ونشر أجزاء من امتحان مادة (الجيولوجيا والعلوم البيئية) على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من بدء الامتحان، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.

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