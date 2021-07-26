أخبار مصر اليوم: موعد العام الدراسي وعقوبة تسريب الامتحانات وراتب الخطباء

تنوعت أخبار مصر اليوم ما بين أخبار تعليمية وتشريعية وخدمية ورياضية لكن سيطرت الأخبار التعليمية عليها سواء بخصوص امتحانات الثانوية العامة أو فيما يتعلق ببدء العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، وفيما يلي أبرز هذه الأخبار

امتحانات الثانوية العامة

وبخصوص امتحانات الثانوية العامة أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رصد 210 حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن جميع محاضر الغش تم تحويلها للنيابة العامة، مؤكدا أن كل طالب قام بتداول أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى سيتم حرمانه من الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

العام الدراسي الجديد

من ناحية أخرى حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021/2022 وإجازة نصف العام، حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 9 أكتوبر المقبل، حيث ينتهي العام الدراسي الجديد في 16 يونيو 2022، مؤكدة أنه سيجري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على الطلاب والمعلمين والقائمين على سير الدراسة.

كما أقر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021/2022 في الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّ العام الدراسي يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر 2021، وينتهي يوم الخميس 16 يونيو 2022، حيث يستمر لمدة 34 أسبوعا، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية بعد حذف الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

وتابع المجلس الأعلى للجامعات، أنّ إجازة نصف العام تبدأ من السبت 5 فبراير 2022، حتى الخميس 17 فبراير 2022 لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير 2022، حتى الخميس 9 يونيو 2022.

قانون تنمية البحيرات

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا بين الحكومة والنواب حول المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وكانت البداية عندما طالب زعيم الأغلبية أشرف رشاد بضرورة النص على رسم واضح في المادة، ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة «ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الاصلية».

وكانت المادة تنص على أنه «يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك».

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة: «لا بد من النص على الرسوم»، وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وهنا طالب الأول الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب، وجرى الاستقرار على «ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية».

نتائج الأولمبياد

وفي اول تحرك برلماني عاجل بعد النتائج غير المرضية حتى الآن للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن نتائج البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو والتى تشارك مصر فيها 137 لاعبا ولاعبة بواقع 89 رياضي و48 رياضية في 27 لعبة أولمبية.

وأوضح أن النتائج محبطة للغاية لاسيما بعد وان جاءت نتيجة البعثة المصرية خسارة فى العاب الريشة الطائرة، وفى السلاح والرماية والسباحة، والتنس والتايكوندو و تنس الطاولة ، واليد والجمباز

خطباء المكافأة

من جانبها وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب على طلب النائب مصطفى سالم بتطبيق الحد الأدنى على خطباء المكافأة، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر اللجنة.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشكلة خطباء المكافأة، والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم، ويتم تثبيتهم عليها أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة بموجب الحد الأدنى للأجور.

وقال «وكيل خطة النواب» خلال الاجتماع، إن خطباء المكافأة يبلغ عددهم نحو 3 آلاف خطيب، حيث إنهم يقومون بالخطابة بنظام المكافأة منذ سنوات عديدة وأوضاعهم المالية متدهورة، وهو ما لا يليق بهم ولا بالوزارة.