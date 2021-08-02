دعاء الحر الشديد سُنة عن النبي.. يساعدك على تحمل الحرارة المرتفعة

يتواصل دعاء المسلمين مع ارتفاع درجات حرارة الجو ،لاسيما مع استمرار حركة العمل رغم الحر الشديد، وهناك أدعية متفق عليها يستحب الاستعانة بها للصبر، ومنها ما يعرف بـ دعاء الحر الشديد.

ومن تلك الأدعية، بحسب ما ورد عن النبي، عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كانَ يومٌ حارٌّ ألقى اللهُ تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماءِ وأهل الأرضِ فإذا قال العبدُ فقالَ الرَّجلُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ حرَّ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من حرِّ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّمَ إنَّ عبدًا من عبادي استجارني منك وإنِّي اشهدِك أنِّي قد أجرتُه، فإذا كانَ يومٌ شديدُ البردِ ألقى الله تعالى سمعَه وبصرَه إلى أهلِ السماء والأرض، فإذا قالَ العبدُ لا إلَه إلَّا اللَّهُ ما أشدَّ بردَ هذا اليومِ اللَّهمَّ أجرني من زمهريرِ جَهنَّمَ، قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لجَهنَّم، إنَّ عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرِك وإنِّي أشهدُك أنِّي قد أجرتُه، فقالوا وما زمهريرُ جَهنَّمَ، قالَ بيتٌ يلقى فيهِ الكافرُ فيتميَّزُ من شدَّةِ بردِها بعضُه من بعضٍ".

وهناك أدعية للحر الشديد قصيرة ويستحب تردديها ولاتحتاج من صاحبها أى مشقة ومنها: "لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم"، وبحسب عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق، فإن الله عز وجل قال لجهنم في الحديث القدسي: "إن عبدًا من عبادي استجارني منك، وإني أشهدك أني قد أجرته.. فإذا كان يوم شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض".

دعاء المريض فى الحر الشديد

دعاء الحر الشديد يلجأ إليه المرضى على وجه التحديد، والذي يعانون مع ارتفاع درجات الحرارة، ومن هذه الأدعية "اللهم خفف عنا وعن المسلمين، اللهم قِنا شر هذا الحر واحمنا منه ومما يحمل من أذى، اللهم لا تجعل فيه المرض ولا الهلاك لأحدٍ من عبادك، اللهم خفف حرارة الشمس وأثرها علينا، اللهم أجرنا من نار جهنم يا رحيم، اللهم أجرنا من حر جهنم يا غافر الذنب وقابل التوب يا غفور يا رحيم".

كما روي أبي هريرة عن الحر الشديد، أن النبي «صل الله عليه وسلم» قال: «اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضًا، فأذن لها بنفسَين- نفسٍ في الشتاء، ونفسٍ في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير». رواه البخاري ومسلم.

دعاء الصائم فى الحرالشديد

ويعتبر الصائمون سواء في أيام رمضان، أو الأيام التي يتم صيامها سنة عن النبي من أكثر الباحثين عن دعاء الحر الشديد لترديده بهدف مساعدتهم على تحمل الحر، ومن الأدعية المتفق عليها: "اللهم خفف عناء الحر على من خرج طلبًا للرزق.. وأعنهم على الصيام". والصوم من العبادات الشاقة والصعبة علي المسلم، إلا أنها تبعده عن النار وتقربه من الجنة، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَعَّدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا» أخرجه البخاري.